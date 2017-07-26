Джокович не будет играть из-за травмы до 2018 года

Сербский теннисист объявил в фейсбуке, что пропустит остаток сезона. В середине июля бывшая первая ракетка мира досрочно завершил выступление на Уимблдоне, отказавшись от продолжения борьбы с чехом Томашем Бердыхом.

После завершения выступления на травяном «Шлеме» серб признался, что испытывает проблемы с правым локтем уже 1,5 года. Джокович сообщил, что по итогам медицинского обследования в Торонто он совместно с врачами решил не делать операцию.

На прошлой неделе Ноле отказался от участия в Кубке Лэйвера, который намечен на конец сентября.

Осенью Джокович ожидает пополнения в семье.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме