Защитник «Тампы»: «У Эжени Бушар нет сожалений о высказываниях в адрес Шараповой и нет титулов»

26 июля Эжени Бушар дала интервью Sportsnet и заявила, что не жалеет о своих высказываниях в адрес Марии Шараповой. Острую оценку ее словам дал защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев.

«Лол, у нее нет сожалений и нет титулов в сравнении с Шараповой».

Многие канадские подписчики оставили под твитом комментарии в стиле: «А еще у Эжени нет дисквалификации за обман».

Михаил им ответил: «Шарапова выигрывала титулы, когда еще не принимала мельдоний. Все допускают ошибки, но она настоящий чемпион. Ничего против Эжени не имею. Она хорошая теннисистка».

На счету 23-летней Бушар один титул в WTA-туре и один финал мэйджора. В аналогичном возрасте у Шараповой было 22 титула, включая 3 «Шлема».

Сергачев был задрафтован «Монреалем» в 2016 году и провел в НХЛ 4 матча. В июне Михаил был обменян в «Тампу».

Монреаль – родной город Бушар.

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