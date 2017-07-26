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Новак Джокович: «Андре Агасси останется в моей команде на следующий сезон»

Джокович: «Агасси останется в моей команде на следующий сезон»
Р-Спорт

20 ч. назад

Должно получиться лучше, чем летом 2017 года.

«Я рад, что Андре остался в моей команде и на следующий сезон. Андре помог мне найти врачей, специализирующихся на травмах локтя. За короткий промежуток времени мы узнали друг друга и построили отношения на доверии и понимании.

Он поддерживает мое решение взять паузу, остается моим главным тренером. Андре поможет мне набрать форму», – цитирует Джоковича официальный сайт спортсмена.

  • Агасси стал тренером экс-лидера мирового рейтинга Джоковича в мае 2017 года.
  • 26 июля Новак объявил, что пропустит остаток сезона. US Open-2017 станет первым мэйджором с 2004 года, который пройдет без участия серба.

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