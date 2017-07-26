Новак Джокович: «Андре Агасси останется в моей команде на следующий сезон»

«Я рад, что Андре остался в моей команде и на следующий сезон. Андре помог мне найти врачей, специализирующихся на травмах локтя. За короткий промежуток времени мы узнали друг друга и построили отношения на доверии и понимании.

Он поддерживает мое решение взять паузу, остается моим главным тренером. Андре поможет мне набрать форму», – цитирует Джоковича официальный сайт спортсмена.

Агасси стал тренером экс-лидера мирового рейтинга Джоковича в мае 2017 года.

26 июля Новак объявил, что пропустит остаток сезона. US Open-2017 станет первым мэйджором с 2004 года, который пройдет без участия серба.

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