«Никогда не любил теннис». Почему у Бернарда Томича больше хейтеров, чем денег

Удары на автомате, смены сторон и новые полотенца. Как свалить с корта побыстрее? Изобразить травму? Тягомотный матч заканчивается. Пресс-конференция. Томич признается, что на корте было скучно. В зале гул, у журналистов надуваются губы и вырастают новые брови. Те самые журналисты, которые жалуются на скучные ответы игроков, теперь вскипают от возмущения. А как же джентльменский спорт, а как же традиции, а как же пример для молодежи, что скажет Род Лейвер, куда мы катимся? Хотите идею для прибыльного фильма про спорт?

Тогда забудьте про сам спорт. Очки, голы, секунды никогда не будут так интересны, как люди, которые эти очки, голы, секунды добывают. Тем более, как вы собираетесь показать спорт на пленке? Круче, чем в спортивной трансляции все равно не выйдет. Вы фильм «Уимблдон» смотрели?

В первую очередь нужен герой, с кем зритель мог бы себя ассоциировать. Пускай его зовут Бернард, а фамилия Томич. Пускай он теннисист – занимается несложной работой, зарабатывает много долларов и, разумеется, имеет бесконечно много времени для самокопания. Браться за лопату он предпочитает за рулем Ferrari на улицах Майами на скорости не меньше 200 км/ч. Ему всего 24, и он уже долларовый миллионер, говорит правду всем вокруг и этим крут, но поэтому же нелюбим.

Центральный корт Уимблдона, первый круг, белоснежные наряды, великие лица на стадионе, чертова клубника под сливками. Мечта теннисиста, альма-матер игрового бытия и пьедестал спортивного существования. Но Томичу скучно. Он погружен в себя, недоволен, раздосадован. Он не помнит, где находится, забывает счет и... Что это за парень по другую сторону сетки? Кажется, знакомое лицо, но имя не вспомнить.

Газеты вертятся и падают в беззвучном порядке на невидимый стол. Заголовки, картинки, сенсации, лайки.

Австралийское ТВ-шоу знает, как устроить хайп: прямиком с пресс-конференции Томича привозят в студию, гримируют, цепляют микрофон, милая визажистка отказывается дать номерок. Прожектор в лицо, камера, мотор, неприятная ведущая, какой-то там вопрос про мотивацию. Что они хотят услышать? Правду?

" Никогда не любил теннис. Я играю, чтобы заработать. Хочу, чтобы хватало на всю оставшуюся жизнь. Фанаты платят за вход, а я их разочаровываю? Ну пусть смотрят мои игры по телевизору "

В тот же день в его почтовый ящик кидают счет от ITF на 15 тысяч долларов. Кого они этим пугают? За стояние на корте в первом круге Уимблдона дали трижды больше. Еще одно письмо. Head разрывает контракт – да пошли они!

Ferrari, ночной город, басы. Флешбэки.

Бедное детство, переезд в Австралию, бедное юношество. Жестокий отец. Во всем виноват, конечно, он. Крики на корте, временами побои. Талант есть, но нет любви. Теннис становится работой с первых дней. Играть получается, но не получается наслаждаться. Юный Бернард сдерживает слезы и навсегда обещает не ассоциировать себя со всем этим, не делать теннис делом жизни.

Гудит фура, руль вправо, обратно со встречки. Кажется, сбил мусорные баки.

О, а тут где-то рядом был прикольный клуб. Пара коктейлей, на коленях образовывается милая мордашка, меню валяется на столике. Напитки заказываются без взгляда на цену.

Мерцающие огни, кажется, где-то сверкнул знакомый папарацци, а значит, завтра в газетах и соцсетях снова расскажут о том, как молодой талант проматывает талант в клубе. А что делать? Теннис выбрал Томича, а не наоборот. Он никогда не влюблялся в игру и почти никогда не выкладывался на сто процентов. Иногда даже меньше, чем на 30, а если сложить за всю карьеру, то едва ли получится около 50. При этом он к 24 годам стал миллионером.

А должен ли Томич кому-нибудь что-нибудь? Говорят, Австралия вложила в него 4 миллиона долларов, но в современном мире бессмысленных трат это даже не капля в море. Он занимает чье-то место? А почему этот кто-то не смог обыграть немотивированного Томича на корте?

Утро, солнце, милашка рядом еще спит, а за окном шумит океан. Кто забыл выключить телек? В студию посадили какого-то консервативного ветерана. Кажется, это Кен Розуолл:

" Сегодняшние игроки сделаны для денег. Они думают, что дисциплина не нужна, и ведут себя соответствующе "

Пульт летит в стену, малышка поблизости вздрагивает и переворачивается на другой бок.

Его винят за то, что он говорит правду. Им больше нравится Надаль с приторными признаниями любви к игре, от которой он лысеть к 30 годам начал? Или джентльмен Джокович, который свел к чертям весь обмен веществ в организме?

Смена кадра, теннисный агент, похожий на Джона Траволту, рассуждает за сигаретой в баре.

В 70-х в теннис вместе с деньгами пришла юная массовость – спорт перестал быть личным выбором каждого, став выбором родителей. Борг и Макинрой закончили в 25. Курье, Каприати… Все они были на грани срыва. Агасси ждал конца карьеры, чтобы признаться, как ненавидел теннис. Томич честно признается, что будет стучать с ракеткой еще 10 лет, чтобы заработать до конца жизни на бургер и стакан пива. В чем вина парня?

Тренировка, корт, жара, пот. Ушел бы сейчас же, если бы знал, что не платят. Как можно любить это? Пауза, вода, полотенце, тенек. Смс от Кирьоса. Закончим сегодня пораньше. Тренажерный зал? Нет, спасибо. Выкладываться только на 50 процентов и получать миллионы – это разве не мечта?

Специалисты говорят, что гордиться нечем – сейчас три малоизвестных про-титула, а через 20-30 лет пивной живот, забвение и сожаления о недостигнутом. Или ему просто завидуют и хотят оказаться на его месте?

Чтобы побеждать, спортсмены должны быть эгоистами на корте, но за кортом общество ждет извинений и благодарности небесам за свою особенность. Общество хочет откровенности, но не признает реалий.

Это не голливудская сказка, которая закончится «Большим шлемом» и большой любовью. Это скорее зарисовка Софии Копполы с мягким саундтреком, долгими планами и сценами без диалогов. Кусок жизни талантливого бедняги, который стал заложником честности и жесткости отца. Тут титры опередят осознание драмы, сперва заставив только пожать плечами.

Но фильм окупится, обещаю.

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