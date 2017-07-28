«Я – отец-неудачник, попал в ад». Евгений Кафельников намекнул на проблемы дочери с наркотиками

Олимпийский чемпион-2000, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников сообщил о возможных проблемах дочери Алеси с наркотиками.

«Не могу больше держать в себе, помогите, – написал Кафельников в твиттере. – Я – отец-неудачник. Вот что самое противное для любого родителя – осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю. Я попал в ад. Дальнейшая жизнь начинает терять смысл. Наркотики – смерть [Кафельников заменил это слово смайлами эмодзи, выражающими неодобрение]».

Через час после этой записи дочь Евгения Алеся написала в твиттере: «В глаза одно, за глаза поливают грязью». Это первая запись Кафельниковой в соцсети за два дня.

В интервью L!FE девушка опровергла связь с сообщениями отца. «Со мной все хорошо, папа писал не обо мне», – заявила модель. Этот же источник ранее сообщал о расставании Алеси с рэпером PHARAOH, Кафельникова также опровергла этот факт.

У олимпийского чемпиона по теннису больше нет законных детей.

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