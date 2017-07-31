Новак Джокович выбыл из топ-4 впервые с июня 2007 года, Александр Зверев стал восьмым

Экс-первая ракетка Новак Джокович опустился на пятую строчку. В последний раз серб находился за пределами топ-4 18 июня 2007 года. 20-летний Александр Зверев поднялся на восьмую строчку и установил новый карьерный рекорд.

Рейтинг АТР, версия от 31 июля:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 7750 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7465,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6545,

4 (5). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5780,

5 (4). Новак Джокович (Сербия) – 5325,

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 5155,

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 4065,

8 (11). Александр Зверев (Германия) - 3150

9 (8). Кэй Нисикори (Япония) – 3140,

10 (9). Милош Раонич (Канада) – 3130,

30 (32). Карен Хачанов (Россия) – 1330…

50 (48). Даниил Медведев (Россия) – 902…

51 (49). Андрей Рублев (Россия) – 895…

66 (71). Андрей Кузнецов (Россия) – 715…

99 (85). Михаил Южный (Россия) – 560…

В рейтинге WTA лидером из россиянок остается Светлана Кузнецова, занимающая восьмую строчку. Мария Шарапова поднялась на 171-е место.

Рейтинг WTA, версия от 31 июля:

1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) – 6751;

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 5770,

3 (3). Анжелик Кербер (Германия) – 5626,

4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4991,

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 4935,

6 (6). Каролин Возняцки (Дания) – 4860,

7 (7). Джоанна Конта (Великобритания) – 4665,

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 4410,

9 (9). Винус Уильямс (США) – 4052,

10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) – 3940…

17 (19). Елена Веснина (Россия) – 2121,

18 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2025…

36 (33). Дарья Касаткина (Россия) – 1331…

58 (59). Екатерина Макарова (Россия) – 1025…

65 (67). Наталья Вихлянцева (Россия) – 933…

82 (84). Евгения Родина (Россия) – 712…

90 (88). Екатерина Александрова (Россия) – 684…

171 (173). Мария Шарапова (Россия) – 310.

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