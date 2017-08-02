Энди, марш. Почему у Роддика идеальная пенсия

Включен в теннисный зал славы

В последний уикенд июля Энди Роддик официально вошел в список величайших теннисистов. Включение в зал славы – это, конечно, признание в любви, а не подсчет титулов. За карьеру Роддик выиграл 32 турнира – из действующих игроков больше только у фантастической четверки. Слегка портит картину лишь грустная единица в графе ТБШ.

2003-й стал последним годом переходной эры тенниса. Агасси и Сампрас уже придумывали содержание к мемуарам, Федерер еще только подозревал о своих суперспособностях, а у Надаля едва сломался голос. Веселое было время: на главных соревнованиях сезона побеждали такие люди, как Томас Юханнсон и Ллейтон Хьюитт.

Америка видела в Роддике замену Агасси и Сампрасу, но больше всего он хотел быть этой заменой сам и был уверен, что титул US Open 2003-го – только начало пути. Пружинистый Роддик пулял подачи из-под кепки, выносил соперников с корта убийственными ударами и закончил год на первой строчке рейтинга.

Потом в теннисе все разом научились не только мощно подавать и бить, но и хорошо и долго двигаться по корту. Роддик был неплохим атлетом, но у Надаля с Федерером всегда получалось лучше. Энди бился как мог: усилил и без того мощную подачу, похудел почти на 10 кг. Этого хватило только на 10 лет в топе рейтинга. После ухода Роддика американцы впервые за 129 лет остались без действующего мужского чемпиона ТБШ.

Дорожит старой дружбой

О поражениях Роддика от Федерера в финалах ТБШ разве что песни не складывались. Так часто, как Энди, швейцарцу в финалах мэйджоров не проигрывал никто. Лучшие годы американца пришлись на лучшие годы Роджера – худшей участи придумать нельзя. Как бы Энди не старался, сложных задач он поставить Федереру не мог, оставаясь ухудшенной версией великого чемпиона. Грустно-саркастичные реакции Роддика на поражения от маэстро превратились в мемы теннисной истории.

" Я бы с радостью тебя ненавидел, но ты слишком милый "

Самым обидным для Роддика стал проигранный финал Уимблдона-2009. Во втором сете Энди вел 6:2 на тай-брейке, и от 2-0 по сетам в матче с Федерером его отделяли миллиметры: знаменитый промах с воллей-бэкхенда при 6:5 снится ему до сих пор. Пятый сет стал легендой – Роддик упустил два скрытых матчбола, а при счете 14:15, в 87-м гейме финала, впервые за игру отдал свою подачу, и этого оказалось достаточно для поражения.

" Я играл в отличный теннис на главном корте мира против лучшего игрока в течение четырех с половиной часов. Мне есть чем гордиться "

За официальными словами уважения Роддик никогда не забывает про веселые инсайды. Больше всего в этом финале Роджер поразил его не во время матча, а до: «Перед финалом Федерер дурачился и смеялся в раздевалке, пока я прогрызал ногти до дыр от волнения»

Как член теннисного Зала славы Роддик решит, кого еще туда принять. Первым делом он пошутил, что Федереру путь в Зал славы заказан. Чтобы успокоить фанатов, Роддик раскрыл шутку и порадовал еще одной милой историей: «Сегодня утром, когда я включил мобильник, мне посыпались смс с поздравлениями. Первая из них была от Федерера».

Женат на супермодели

Роддик и Бруклин Деккер познакомились в 2006-м на ТВ-шоу. К тому моменту она уже побывала на обложке Sports Illustrated Swimsuit.

Энди поступил как настоящий джентльмен – не полез в лобовую атаку, а вежливо попросил агента связаться с представителем Бруклин на предмет телефончика. Бруклин поступила как настоящая леди – просьбу проигнорировала, а потом про нее забыла.

Встрече пары поспособствовал Федерер. Он так уничтожил Роддика в финале АО-2007, что американец растрогался на одну из самых откровенных пресс-конференций в истории спорта, ставшую хитом саркастичного отчаяния. Подруга показала Бруклин запись перед одной из фотосъемок: «А не этот ли парень подкатывал к тебе полгода назад?»

Деккер смотрела пресс-конференцию и смеялась – чувство юмора в мужчинах для нее важнее всего остального. Уже через 12 минут она искала в записной книжке номер агента Роддика.

Дальше было первое свидание на комедийном шоу в Нью-Йорке, любовь со второго взгляда и даже совместные съемки в комедии «Притворись моей женой» от давнего теннисного фаната Адама Сэндлера. Теперь пара живет в Техасе вдали от голливудской суеты, Деккер ждет второго ребенка, а еще у них есть бульдог по кличке Билли Джин Кинг.

Не живет прошлым

Спустя пару дней после поражения в четвертом круге US Open-2012 Энди проснулся с твердой мыслью закончить карьеру. Час разговора с Бруклин, звонок знакомым журналистам – уже вечером он собрал прощальную пресс-конференцию. Талантливые люди талантливы во всем, и уже вскоре Энди взрывал телеэфиры остроумными комментариями. Зачем долго и нудно прощаться с теннисным миром, грустно скатываясь по рейтинговой горке во вторые сотни, если можешь делать так много других вещей?

Пару недель назад Бруклин уехала в город за покупками, а когда вернулась, не поверила глазам: муж не только убрался в доме, но вместе с мусором выкинул все трофеи, кроме US Open. Причина проста – Роддик не хочет жить прошлым и ассоциировать себя всю оставшуюся жизнь со второсортными кубками.

Сам американец удивился, почему эта история стала такой популярной, и признал, что на самом деле оставил больше одного трофея. По какому признаку он их отбирал – неизвестно.

«Я не планирую водить людей в гостиную и показывать им трофеи. Я был там, на этих турнирах. Я играл и выигрывал эти матчи. Я помню их, и они всегда будут со мной. Да и большинство людей, бывающих в моем доме, и так знают, что я когда-то играл в теннис».

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