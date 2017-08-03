Отец сестер Уильямс включен в Американский зал славы тенниса

Американская теннисная ассоциация отметила роль Уильямса в достижениях дочерей, сообщает официальный сайт WTA.

«Словами не описать, что отец сделал для меня и Серены. Он многое сделал для тенниса, изменил игру. Я всегда буду признательна ему. Рада, что ему выпала такая честь», – прокомментировала событие Винус.

Сестры Уильямс поочередно занимали первое место в рейтинге WTA, завоевав на двоих 30 титулов на турнирах «Большого шлема» (7 – Винус, 23 – Серена) и 14 «Шлемов» в парном разряде.

На счету сестер Уильямс также два олимпийских золота в одиночном разряде и три – в парном.

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