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Отец сестер Уильямс включен в Американский зал славы тенниса

Отец сестер Уильямс включен в Американский зал славы тенниса
Eurosport

35 мин. назадОбновлено 24 мин. назад

Ричард Уильямс никогда не играл в теннис на профессиональном уровне.

Американская теннисная ассоциация отметила роль Уильямса в достижениях дочерей, сообщает официальный сайт WTA.

«Словами не описать, что отец сделал для меня и Серены. Он многое сделал для тенниса, изменил игру. Я всегда буду признательна ему. Рада, что ему выпала такая честь», – прокомментировала событие Винус.

  • Сестры Уильямс поочередно занимали первое место в рейтинге WTA, завоевав на двоих 30 титулов на турнирах «Большого шлема» (7 – Винус, 23 – Серена) и 14 «Шлемов» в парном разряде.
  • На счету сестер Уильямс также два олимпийских золота в одиночном разряде и три – в парном.

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