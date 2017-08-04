Стэн Вавринка досрочно завершил сезон из-за травмы

Четвертая ракетка мира объявил, что больше не выступит в сезоне-2017 по причине травмы.

«С горечью заявляю, что после консультации с командой и врачом я принял трудное решение об операции на колене. Это единственный путь, чтобы продолжить конкурировать на высшем уровне еще много лет.

Этот факт сильно меня разочаровывает, но я уже смотрю вперед и планирую возвращение. Я люблю этот вид спорта и буду усердно трудиться, чтобы вернуться на прежний высокий уровень.

Благодарю поклонников за письма поддержки в последние несколько дней. Увидимся в 2018 году», – написал Вавринка в фейсбуке.

Последним матчем Стэна в сезоне-2017 стала встреча первого круга Уимблдона против Даниила Медведева.

Вавринка стал вторым игроком топ-10, выбывшим из-за травмы до конца сезона. Первым о завершении сезона объявил Новак Джокович.

Швейцарец занимает четвертое место в рейтинге ATP.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме