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Стэн Вавринка досрочно завершил сезон из-за травмы

Вавринка досрочно завершил сезон из-за травмы
Eurosport

1 час назадОбновлено 29 мин. назад

Швейцарец отправился в лазарет вслед за Новаком Джоковичем.

Четвертая ракетка мира объявил, что больше не выступит в сезоне-2017 по причине травмы.

«С горечью заявляю, что после консультации с командой и врачом я принял трудное решение об операции на колене. Это единственный путь, чтобы продолжить конкурировать на высшем уровне еще много лет.

Этот факт сильно меня разочаровывает, но я уже смотрю вперед и планирую возвращение. Я люблю этот вид спорта и буду усердно трудиться, чтобы вернуться на прежний высокий уровень.

Благодарю поклонников за письма поддержки в последние несколько дней. Увидимся в 2018 году», – написал Вавринка в фейсбуке.

  • Последним матчем Стэна в сезоне-2017 стала встреча первого круга Уимблдона против Даниила Медведева.
  • Вавринка стал вторым игроком топ-10, выбывшим из-за травмы до конца сезона. Первым о завершении сезона объявил Новак Джокович.
  • Швейцарец занимает четвертое место в рейтинге ATP.

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