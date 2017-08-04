Неизвестные ограбили дом Роберты Винчи и вынесли оттуда все трофеи

Финалистка US Open-2015 сообщила, что стала жертвой нападения.

«Несколько дней назад мой дом в Таранто обграбили. Были украдены экономически ценные вещи, а еще предметы, чья денежная ценность несравнима для меня с эмоциональной – трофеи, которые я выиграла на протяжении карьеры. Трофеи – простой символ, но они каждый день напоминали, почему я продолжаю тренироваться, выхожу на корт и пытаюсь прибавлять. Их кража – трусливый и глупый поступок.

Я бы очень хотела знать, в чьих руках теперь находятся мои воспоминания, слезы, пот, усталость, улыбки, преданность делу и жертвы», – написала Роберта в инстаграме.

На счету 34-летней Винчи 10 титулов WTA в одиночном разряде и 25 – в парном.

Итальянка занимает 37-ю строчку в рейтинге WTA.

В 2016 году нападению в своем доме подверглась Петра Квитова, которая получила ножевое ранение.

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