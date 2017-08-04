Светлана Кузнецова: «Круче Роджера Федерера в теннисе не бывает»

Первая ракетка России рассказала об отношении к Роджеру Федереру.

«Я чувствую, что он ко мне хорошо относится, а я еще лучше к нему. Для меня было комплиментом, когда он в 2009-м сказал, что я его любимая теннисистка. Лучшей похвалы в жизни быть не может.

Потому что круче Роджера в теннисе не бывает. Это спортсмен другого уровня, с другой планеты. Вроде бы ему все легко дается, а вроде нет.

Мы часто тренируемся на соседних кортах в Дубае в декабре. Есть пахари, а есть таланты. Он – талант, которому дано свыше. Но опять же на таланте далеко не уедешь. Нужно все равно работать, себя раскрывать.

Он был бунтарем раньше, а потом что-то изменил в себе, как-то открылся, стал к себе прислушиваться. Мне это очень в нем нравится», – заявила Кузнецова Sports.ru.

В сезоне-2017 Федерер выиграл Australian Open и Уимблдон. Швейцарец проиграл всего два матча за полгода.

Роджер – рекордсмен по количеству побед на турнирах «Большого шлема».

Кузнецова занимает восьмую строчку в рейтинге WTA.

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