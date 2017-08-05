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Джон из нервов. Как рак матери сделал Изнера сильнее

Джон из нервов. Как рак матери сделал Изнера сильнее
Руслан Хрипун

21 мин. назад

Каждый эйс теннисиста из США делает мир добрее и чище.

В колледже за методичность и скрупулезность Джона называли дедушкой. Он никогда не опаздывал на пары, всегда тщательно готовил амуницию к игре и повсюду таскал ручной портативный пылесос – не дай бог что-то прицепилось к одежде. Любое незапланированное действие вызывало у Изнера раздражение, но в 2004-м, когда с его мамой случилось несчастье, Большой Джон проявил выдержку, которой у него не было ни на одном тай-брейке.

После того как у Карен Изнер диагностировали рак толстой кишки, ее сын взял академотпуск и посвятил себя матери, пока она не выздоровела. Но через три года болезнь вернулась в еще более агрессивной форме. «Врачи предупредили, что химиотерапия будет мучительной: маме предстояло 28 облучений, а после – тяжелая и продолжительная операция, – вспоминает кошмар Изнер. – Моя мама – абсолютный боец. То, с какой стойкостью она боролась в течение шести месяцев, как переносила все это сложное лечение, стало для меня примером. После того как я узнал, что такое химиотерапия, мне легче переносить трудности во время матча».

Болезнь отступила, Джон вернулся в колледж, но не прекратил борьбу. Каждый год он собирает друзей-теннисистов в родном Гринсборо в Северной Каролине и проводит благотворительные матчи в поддержку Центра борьбы с раком Lineberger. За семь лет Изнер собрал 500 тысяч долларов, а каждый его эйс на турнирах АТР приносит центру, спасшему мать спортсмена, 5 долларов. «Я никогда не отказываюсь от выставочных матчей, но всегда ставлю условие: десятая часть выручки пойдет на борьбу с раком. Организаторы всегда идут навстречу», – радуется 208-сантиметровый гигант. Сейчас Джон занимает пятое место в истории по количеству эйсов – 8800.

Джон Изнер

Характер американца закалило тяжелое детство. Семья Изнеров жила небогато, а старшие братья Натан и Джордан не только отбирали у пацана игрушки, но и издевались. Однажды Натан взял замок от велосипеда, закрутил цепочку вокруг шеи Джона, приковал к кровати и умотал с друзьями купаться на озеро. В таком положении Изнер провел восемь часов, и его спас отец – когда он вернулся с работы, сын исцарапал шею до крови и посинел. «Мне всегда было очень сложно не дать себя в обиду. Я бы назвал это жесткой братской любовью», – Джон говорит о детстве с иронией.

Изнер мечтал о баскетбольной карьере, но на площадке все над ним потешались. Худой, нескладный, медлительный – даром, что бог не обидел ростом. Джон устал от издевок, в 10 лет записался в теннисную секцию, а в кольцо бросал только на заднем дворе дома. Он сохранил любовь к баскетболу: перед каждой подачей американец пробрасывает мяч между ног, словно выполняет финт на площадке. «В детстве я комплексовал из-за большого роста, поэтому сутулился. Только спустя годы осознал, какой подарок получил от природы. Не жалею, что не стал баскетболистом – в США в этом виде спорта огромная конкуренция», – сделал правильный выбор Изнер.

Джон Изнер

Испытания помогли Джону в 2010-м, когда они на пару с французом Николя Маю замутили самый продолжительный матч в истории. Игра первого круга Уимблдона растянулась на три дня, продлилась 11 часов и 5 минут и завершилась победой Изнера в пятой партии 70:68. По ходу матча американец установил рекорд по эйсам в одном матче (112) и виннерам (246). «После этой победы убедился, что я хороший боец. Я и раньше это знал, но то была очень крутая проверка», – сиял теннисист. Через год жребий снова свел парней в первом круге Уимблдона, и тогда обошлось без рекордов – Джон выиграл в трех сетах.

Изнер признается, что вряд ли бы выдержал столь продолжительный марафон, если бы не еще одно испытание. В 2009-м он заболел мононуклеозом и полгода выходил на корт, не зная о болезни. Американцу повезло, что он обратился к врачам не слишком поздно. «Еще какое-то время, и я бы точно закончил как Робин Содерлинг. Болезнь научила меня управлять телом, слушать его импульсы и делать его сильнее. Я много читал, ходил на лекции и открыл для себя кокосовый сок – после того как я стал его пить, больше не парюсь по поводу обезвоживания и судорог», – гордится Изнер.

Американец обожает приключения и новые вызовы. Его главное увлечение – экстремальная рыбалка. Два года назад Изнер увлекся испанскими танцами и шутит, что в дом заберутся бандиты и выкрадут диски с его неуклюжими телодвижениями. В 2013-м Джон снялся обнаженным вместе с Агнешкой Радваньской для ежегодного выпуска журнала ESPN Body Issue. «Когда мне было 19 лет, я был долговязым, но слаборазвитым физически парнем. Тогда на моем лице вообще не росли волосы. Хорошо, что сейчас я в порядке», – ликует 32-летний теннисист.

Изнер – один из самых стабильных участников Тура. За последние семь лет он ни разу не выпал из топ-20 и выиграл за это время 12 турниров – отличное достижение для игрока, который стал профессионалом только в 22 года. Лучшие показатели Джон демонстрирует, когда выступает дома: в июле 2017-го он выиграл два подряд турнира, в Ньюпорте и Атланте. На последнем турнире в финале против Райана Харрисона Джон снова показал характер и вытащил матч на двух тай-брейках. В одном из эпизодов Изнер так сильно ударил со злости по ракетке, что разбил в кровь правое запястье.

Американцу было за что бороться. Он целый год не выигрывал турниры, и в начале 2017-го Мэдисон Маккинли, с которой они встречаются пять лет, пообещала выйти за него замуж, если Изнер выиграет в этом году два турнира. Джон победил, потому что всегда держит слово. А еще потому, что на обоих финалах за него болела мама.

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