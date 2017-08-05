Джон из нервов. Как рак матери сделал Изнера сильнее

В колледже за методичность и скрупулезность Джона называли дедушкой. Он никогда не опаздывал на пары, всегда тщательно готовил амуницию к игре и повсюду таскал ручной портативный пылесос – не дай бог что-то прицепилось к одежде. Любое незапланированное действие вызывало у Изнера раздражение, но в 2004-м, когда с его мамой случилось несчастье, Большой Джон проявил выдержку, которой у него не было ни на одном тай-брейке.

После того как у Карен Изнер диагностировали рак толстой кишки, ее сын взял академотпуск и посвятил себя матери, пока она не выздоровела. Но через три года болезнь вернулась в еще более агрессивной форме. «Врачи предупредили, что химиотерапия будет мучительной: маме предстояло 28 облучений, а после – тяжелая и продолжительная операция, – вспоминает кошмар Изнер. – Моя мама – абсолютный боец. То, с какой стойкостью она боролась в течение шести месяцев, как переносила все это сложное лечение, стало для меня примером. После того как я узнал, что такое химиотерапия, мне легче переносить трудности во время матча».

Болезнь отступила, Джон вернулся в колледж, но не прекратил борьбу. Каждый год он собирает друзей-теннисистов в родном Гринсборо в Северной Каролине и проводит благотворительные матчи в поддержку Центра борьбы с раком Lineberger. За семь лет Изнер собрал 500 тысяч долларов, а каждый его эйс на турнирах АТР приносит центру, спасшему мать спортсмена, 5 долларов. «Я никогда не отказываюсь от выставочных матчей, но всегда ставлю условие: десятая часть выручки пойдет на борьбу с раком. Организаторы всегда идут навстречу», – радуется 208-сантиметровый гигант. Сейчас Джон занимает пятое место в истории по количеству эйсов – 8800.

Характер американца закалило тяжелое детство. Семья Изнеров жила небогато, а старшие братья Натан и Джордан не только отбирали у пацана игрушки, но и издевались. Однажды Натан взял замок от велосипеда, закрутил цепочку вокруг шеи Джона, приковал к кровати и умотал с друзьями купаться на озеро. В таком положении Изнер провел восемь часов, и его спас отец – когда он вернулся с работы, сын исцарапал шею до крови и посинел. «Мне всегда было очень сложно не дать себя в обиду. Я бы назвал это жесткой братской любовью», – Джон говорит о детстве с иронией.

Изнер мечтал о баскетбольной карьере, но на площадке все над ним потешались. Худой, нескладный, медлительный – даром, что бог не обидел ростом. Джон устал от издевок, в 10 лет записался в теннисную секцию, а в кольцо бросал только на заднем дворе дома. Он сохранил любовь к баскетболу: перед каждой подачей американец пробрасывает мяч между ног, словно выполняет финт на площадке. «В детстве я комплексовал из-за большого роста, поэтому сутулился. Только спустя годы осознал, какой подарок получил от природы. Не жалею, что не стал баскетболистом – в США в этом виде спорта огромная конкуренция», – сделал правильный выбор Изнер.

Испытания помогли Джону в 2010-м, когда они на пару с французом Николя Маю замутили самый продолжительный матч в истории. Игра первого круга Уимблдона растянулась на три дня, продлилась 11 часов и 5 минут и завершилась победой Изнера в пятой партии 70:68. По ходу матча американец установил рекорд по эйсам в одном матче (112) и виннерам (246). «После этой победы убедился, что я хороший боец. Я и раньше это знал, но то была очень крутая проверка», – сиял теннисист. Через год жребий снова свел парней в первом круге Уимблдона, и тогда обошлось без рекордов – Джон выиграл в трех сетах.

Изнер признается, что вряд ли бы выдержал столь продолжительный марафон, если бы не еще одно испытание. В 2009-м он заболел мононуклеозом и полгода выходил на корт, не зная о болезни. Американцу повезло, что он обратился к врачам не слишком поздно. «Еще какое-то время, и я бы точно закончил как Робин Содерлинг. Болезнь научила меня управлять телом, слушать его импульсы и делать его сильнее. Я много читал, ходил на лекции и открыл для себя кокосовый сок – после того как я стал его пить, больше не парюсь по поводу обезвоживания и судорог», – гордится Изнер.

Американец обожает приключения и новые вызовы. Его главное увлечение – экстремальная рыбалка. Два года назад Изнер увлекся испанскими танцами и шутит, что в дом заберутся бандиты и выкрадут диски с его неуклюжими телодвижениями. В 2013-м Джон снялся обнаженным вместе с Агнешкой Радваньской для ежегодного выпуска журнала ESPN Body Issue. «Когда мне было 19 лет, я был долговязым, но слаборазвитым физически парнем. Тогда на моем лице вообще не росли волосы. Хорошо, что сейчас я в порядке», – ликует 32-летний теннисист.

Изнер – один из самых стабильных участников Тура. За последние семь лет он ни разу не выпал из топ-20 и выиграл за это время 12 турниров – отличное достижение для игрока, который стал профессионалом только в 22 года. Лучшие показатели Джон демонстрирует, когда выступает дома: в июле 2017-го он выиграл два подряд турнира, в Ньюпорте и Атланте. На последнем турнире в финале против Райана Харрисона Джон снова показал характер и вытащил матч на двух тай-брейках. В одном из эпизодов Изнер так сильно ударил со злости по ракетке, что разбил в кровь правое запястье.

Американцу было за что бороться. Он целый год не выигрывал турниры, и в начале 2017-го Мэдисон Маккинли, с которой они встречаются пять лет, пообещала выйти за него замуж, если Изнер выиграет в этом году два турнира. Джон победил, потому что всегда держит слово. А еще потому, что на обоих финалах за него болела мама.

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