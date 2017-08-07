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Екатерина Макарова поднялась на 16 позиций в рейтинге WTA, Мария Шарапова – на 22
В мужском рейтинге тоже есть изменения к лучшему.
Екатерина Макарова после победы на турнире в Вашингтоне поднялась на 16 позиций в рейтинге WTA и заняла 42-ю строчку.
Еще один рывок совершила Мария Шарапова, которая поднялась на 22 позиции и вышла на 149-е место. В Стэнфорде Мария выиграла матч первого круга, после чего снялась с соревнований из-за проблем с левым предплечьем.
Рейтинг WTA, версия от 7 августа:
1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) – 6751 очко;
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 5830,
3 (3). Анжелик Кербер (Германия) – 5626,
4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5175,
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 4935,
6 (6). Каролин Возняцки (Дания) – 4860,
7 (7). Джоанна Конта (Великобритания) – 4665,
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 4410,
9 (9). Винус Уильямс (США) – 4052,
10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) – 3940…
18 (17). Елена Веснина (Россия) – 2121,
19 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2070…
38 (36). Дарья Касаткина (Россия) – 1331…
42 (58). Екатерина Макарова (Россия) – 1275…
60 (65). Наталья Вихлянцева (Россия) – 986…
80 (82). Евгения Родина (Россия) – 712…
88 (90). Екатерина Александрова (Россия) – 684…
149 (171). Мария Шарапова (Россия) – 365...
203 (204). Виктория Азаренко (Белоруссия) – 270.
Даниил Медведев благодаря выходу в четвертьфинал турнира в Вашингтоне поднялся на две позиции и стал 48-м.
Рейтинг ATP, версия от 7 августа:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 7750 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7465,
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6545,
4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5780,
5 (5). Новак Джокович (Сербия) – 5325,
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 5155,
7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 4065,
8 (8). Александр Зверев (Германия) – 3560,
9 (9). Кэй Нисикори (Япония) – 3320,
10 (10). Милош Раонич (Канада) – 3220,
30 (30). Карен Хачанов (Россия) – 1330…
48 (50). Даниил Медведев (Россия) – 957…
53 (51). Андрей Рублев (Россия) – 888…
67 (66). Андрей Кузнецов (Россия) – 715…
98 (99). Михаил Южный (Россия) – 560.