Екатерина Макарова поднялась на 16 позиций в рейтинге WTA, Мария Шарапова – на 22

Екатерина Макарова после победы на турнире в Вашингтоне поднялась на 16 позиций в рейтинге WTA и заняла 42-ю строчку.

Еще один рывок совершила Мария Шарапова, которая поднялась на 22 позиции и вышла на 149-е место. В Стэнфорде Мария выиграла матч первого круга, после чего снялась с соревнований из-за проблем с левым предплечьем.

Рейтинг WTA, версия от 7 августа:

1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) – 6751 очко;

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 5830,

3 (3). Анжелик Кербер (Германия) – 5626,

4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5175,

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 4935,

6 (6). Каролин Возняцки (Дания) – 4860,

7 (7). Джоанна Конта (Великобритания) – 4665,

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 4410,

9 (9). Винус Уильямс (США) – 4052,

10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) – 3940…

18 (17). Елена Веснина (Россия) – 2121,

19 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2070…

38 (36). Дарья Касаткина (Россия) – 1331…

42 (58). Екатерина Макарова (Россия) – 1275…

60 (65). Наталья Вихлянцева (Россия) – 986…

80 (82). Евгения Родина (Россия) – 712…

88 (90). Екатерина Александрова (Россия) – 684…

149 (171). Мария Шарапова (Россия) – 365...

203 (204). Виктория Азаренко (Белоруссия) – 270.

Даниил Медведев благодаря выходу в четвертьфинал турнира в Вашингтоне поднялся на две позиции и стал 48-м.

Рейтинг ATP, версия от 7 августа:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 7750 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7465,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6545,

4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5780,

5 (5). Новак Джокович (Сербия) – 5325,

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 5155,

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 4065,

8 (8). Александр Зверев (Германия) – 3560,

9 (9). Кэй Нисикори (Япония) – 3320,

10 (10). Милош Раонич (Канада) – 3220,

30 (30). Карен Хачанов (Россия) – 1330…

48 (50). Даниил Медведев (Россия) – 957…

53 (51). Андрей Рублев (Россия) – 888…

67 (66). Андрей Кузнецов (Россия) – 715…

98 (99). Михаил Южный (Россия) – 560.

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