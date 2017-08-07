98-я ракетка WTA Сара Эррани сдала положительный тест на допинг

Положительным оказался один из первых допинг тестов спортсменки в 2017 году. В анализах Эррани обнаружен запрещенный препарат анастрозол, относящийся к гормонам и метаболическим модуляторам и используемый для лечения рака груди.

Саре было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, с которыми она согласилась. Начиная с 3 августа Эррани дисквалифицирована на 2 месяца. Результаты девушки с 16 февраля по 17 июня считаются недействительными: теннисистку лишат рейтинговых очков и денег, заработанных за этот период. Итальянская теннисистка проследует по пути Марии Шараповой и объявит о случившемся на пресс-конференции в ближайшие дни, сообщает официальный сайт ITF.

Сара Эррани занимает 98-е место в рейтинге WTA.

На счету 30-летней теннисистки 9 титулов WTA в одиночном и 25 титулов в парном разряде. В паре с Робертой Винчи Эррани выиграла все турниры «Большого шлема».

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