Итальянская теннисистка Сара Эррани рассказала, что съела допинг случайно с обедом, ITF поверила

Итальянская теннисистка, в крови которой обнаружен запрещенный препарат анастрозол, поведала историю попадания вещества в организм.

По мнению Эррани, предназначеный для борьбы с раком препарат, оказался в ее крови в результате попадания через еду. Итальянка заявила, что перед сдачей допинг-теста несколько дней была у родителей. Выступившая в качестве свидетеля мать Эррани, документально подтвердила, что с 2005 года борется с раком, а с 2012-го принимает анастрозол, который хранит на кухне и неоднократно роняла на поверхность для приготовления пищи.

Трибунал ITF принял во внимание незначительную концентрацию вещества в крови теннисистки и дисквалифицировал ее на два месяца, сообщает официальный сайт организации.

Дисквалификация Эррани начинается с 3 августа. Результаты девушки с 16 февраля по 17 июня считаются недействительными: теннисистку лишат рейтинговых очков и денег, заработанных за этот период.

Последней теннисисткой, пойманной на допинге, была Мария Шарапова, которая в 2015 году отправилась в бан на 18 месяцев.

Сара Эррани занимает 98-е место в рейтинге WTA.

На счету 30-летней теннисистки 9 титулов WTA в одиночном и 25 титулов в парном разряде. В паре с Робертой Винчи Эррани выиграла все турниры «Большого шлема».

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