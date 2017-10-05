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Борис Беккер продаст все награды с Уимблдона, чтобы расплатиться с долгами
У легендарного теннисиста все очень плохо.
Трехкратный победитель Уимблдона Борис Беккер продаст трофеи турнира из-за многомиллионного долга перед кредиторами.
Три кубка оцениваются в 1,1 млн евро, в то время как задолженность немца – 61 млн евро, сообщает Daily Mail.
- Беккер – шестикратный победитель турниров «Большого шлема».
- Борис выигрывал ОИ-1992 года в Барселоне.
- С 2013 по 2016 год Беккер работал в команде Новака Джоковича.
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