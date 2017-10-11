Фоньини дисквалифицирован на 2 турнира «Большого шлема» за оскорбление женщины-арбитра на US Open

Фабио Фоньини подвергся жесткому наказанию за поведение на US Open: в матче первого круга против Стефано Травалья итальянец назвал девушку-арбитра проституткой, предпочитающей оральный секс.

ITF дисквалифицировал Фоньини с двух ТБШ сезона-2018, один из которых будет US Open. Помимо этого Фабио заплатит 96 тысяч долларов штрафа в дополнение к 24 тысячам, которые он отдал организаторам турнира. В случае, если итальянец получит замечание на «Шлемах» в течение следующих двух лет, к нему будут применены еще более строгие меры.

Фоньини не подаст апелляцию на решение ITF.

Фабио занимает 28 место в рейтинге ATP.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме