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Фоньини дисквалифицирован на 2 турнира «Большого шлема» за оскорбление женщины-арбитра на US Open
Теперь итальянец задумается о своем поведении.
Фабио Фоньини подвергся жесткому наказанию за поведение на US Open: в матче первого круга против Стефано Травалья итальянец назвал девушку-арбитра проституткой, предпочитающей оральный секс.
ITF дисквалифицировал Фоньини с двух ТБШ сезона-2018, один из которых будет US Open. Помимо этого Фабио заплатит 96 тысяч долларов штрафа в дополнение к 24 тысячам, которые он отдал организаторам турнира. В случае, если итальянец получит замечание на «Шлемах» в течение следующих двух лет, к нему будут применены еще более строгие меры.
- Фоньини не подаст апелляцию на решение ITF.
- Фабио занимает 28 место в рейтинге ATP.
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