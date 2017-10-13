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Каролин Гарсия стала лучшей теннисисткой сентября

Гарсия стала лучшей теннисисткой сентября
Eurosport

1 час назадОбновлено 33 мин. назад

Осенние результаты девятой ракетки мира реально впечатляют.

Француженка выдала серию из 11 побед и выиграла в течение двух недель свои первые турниры серий Premier 5 (Ухань) и Premier Mandatory (Пекин).

Эти результаты помогли Гарсии впервые войти в топ-10 и квалифицироваться на Итоговый турнир.

В голосовании на официальном сайте WTA 23-летняя теннисистка с огромным преимуществом (79%) обошла Симону Халеп (13%) и Каролин Возняцки (8%).

  • Турнир в Пекине стартовал в последних числах сентября, поэтому пошел в зачет первого осеннего месяца.
  • Итоговый турнир пройдет в Сингапуре 22 – 29 октября.

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