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Каролин Гарсия стала лучшей теннисисткой сентября
Осенние результаты девятой ракетки мира реально впечатляют.
Француженка выдала серию из 11 побед и выиграла в течение двух недель свои первые турниры серий Premier 5 (Ухань) и Premier Mandatory (Пекин).
Эти результаты помогли Гарсии впервые войти в топ-10 и квалифицироваться на Итоговый турнир.
В голосовании на официальном сайте WTA 23-летняя теннисистка с огромным преимуществом (79%) обошла Симону Халеп (13%) и Каролин Возняцки (8%).
- Турнир в Пекине стартовал в последних числах сентября, поэтому пошел в зачет первого осеннего месяца.
- Итоговый турнир пройдет в Сингапуре 22 – 29 октября.
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