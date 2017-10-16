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Марин Чилич потеснил Александра Зверева с четвертого места рейтинга АТР

Чилич потеснил Зверева с четвертого места
Р-Спорт

8 мин. назад

Чилич потеснил Зверева

Марин Чилич впервые в карьере вышел на четвертое место в рейтинге АТР благодаря полуфиналу «Мастерсу» в Шанхае.

Лидером остался Рафаэль Надаль, Роджер Федерер идет вторым.

Лучшим из россиян в рейтинге является Андрей Рублев, который занимает 35-е место.

Рейтинг ATP, версия от 16 октября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10465 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8505,

3 (3). Энди Маррей (Великобритания) – 5290,

4 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4505,

5 (4). Александр Зверев (Германия) – 4400,

6 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3935,

7 (6). Новак Джокович (Сербия) – 3765,

8 (9). Григор Димитров (Болгария) – 3590,

9 (8). Станислас Вавринка (Швейцария) – 3450,

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2885…

35 (35). Андрей Рублев (Россия) – 1286,

36 (41). Александр Долгополов (Украина) – 1231…

41 (40). Карен Хачанов (Россия) – 1110...

67 (64). Даниил Медведев (Россия) – 784...

73 (74). Евгений Донской (Россия) – 707...

86 (82). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 633…

95 (97). Андрей Кузнецов (Россия) – 566.

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