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Марин Чилич потеснил Александра Зверева с четвертого места рейтинга АТР
Чилич потеснил Зверева
Марин Чилич впервые в карьере вышел на четвертое место в рейтинге АТР благодаря полуфиналу «Мастерсу» в Шанхае.
Лидером остался Рафаэль Надаль, Роджер Федерер идет вторым.
Лучшим из россиян в рейтинге является Андрей Рублев, который занимает 35-е место.
Рейтинг ATP, версия от 16 октября:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10465 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8505,
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) – 5290,
4 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4505,
5 (4). Александр Зверев (Германия) – 4400,
6 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3935,
7 (6). Новак Джокович (Сербия) – 3765,
8 (9). Григор Димитров (Болгария) – 3590,
9 (8). Станислас Вавринка (Швейцария) – 3450,
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2885…
35 (35). Андрей Рублев (Россия) – 1286,
36 (41). Александр Долгополов (Украина) – 1231…
41 (40). Карен Хачанов (Россия) – 1110...
67 (64). Даниил Медведев (Россия) – 784...
73 (74). Евгений Донской (Россия) – 707...
86 (82). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 633…
95 (97). Андрей Кузнецов (Россия) – 566.