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Андрей Рублев квалифицировался на молодежный Итоговый турнир АТР

Рублев квалифицировался на молодежный Итоговый турнир АТР
Eurosport

31 мин. назад

Карен Хачанов на подходе.

19-летний Андрей Рублев стал вторым теннисистом после Александра Зверева, обеспечившим себе участие на молодежном Итоговом турнире АТР в Милане.

«Я проделал тяжелую работу в этом году и показал хорошие результаты. Поэтому я очень рад возможности выступить в Милане», – сказал Рублев официальному сайту АТР.

  • Молодежный Итоговый турнир (Next Gen ATP Finals) пройдет впервые 7-11 ноября.
  • На турнире выступят 8 теннисистов не старше 21 года. 7 участников будут определены согласно рейтингу, плюс один итальянский юниор получит уайлд-кард.
  • В 2017 году Рублев выиграл дебютный титул в Умаге и стал самым молодым участником четвертьфинала US Open за 16 лет.
  • Третье место в чемпионской гонке молодежного Итогового турнира занимает Карен Хачанов.

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