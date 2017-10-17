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Андрей Рублев квалифицировался на молодежный Итоговый турнир АТР
Карен Хачанов на подходе.
19-летний Андрей Рублев стал вторым теннисистом после Александра Зверева, обеспечившим себе участие на молодежном Итоговом турнире АТР в Милане.
«Я проделал тяжелую работу в этом году и показал хорошие результаты. Поэтому я очень рад возможности выступить в Милане», – сказал Рублев официальному сайту АТР.
- Молодежный Итоговый турнир (Next Gen ATP Finals) пройдет впервые 7-11 ноября.
- На турнире выступят 8 теннисистов не старше 21 года. 7 участников будут определены согласно рейтингу, плюс один итальянский юниор получит уайлд-кард.
- В 2017 году Рублев выиграл дебютный титул в Умаге и стал самым молодым участником четвертьфинала US Open за 16 лет.
- Третье место в чемпионской гонке молодежного Итогового турнира занимает Карен Хачанов.
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