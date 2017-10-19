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Карен Хачанов стал третьим участником молодежного Итогового турнира АТР
Уже два игрока от России.
Карен Хачанов обеспечил себе участие на молодежном Итоговом турнире АТР, который впервые пройдет в ноябре 2017 года.
По итогам прошедших 19 октября матчей на турнирах АТР-250 стало известно, что Хачанов не опустится ниже седьмого места в молодежной чемпионской гонке.
- Ранее места на Next Gen ATP Finals забронировали Александр Зверев и Андрей Рублев.
- Молодежный Итоговый турнир пройдет в Милане 7 – 11 ноября.
- Семь участников определятся по итогам молодежной чемпионской гонки, восьмую путевку получит победитель итальянского турнира до 21 года.
- На восьмой строчке гонки идет Даниил Медведев.
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