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Карен Хачанов стал третьим участником молодежного Итогового турнира АТР

Хачанов стал третьим участником молодежного Итогового турнира
Eurosport

12 мин. назадОбновлено 4 мин. назад

Уже два игрока от России.

Карен Хачанов обеспечил себе участие на молодежном Итоговом турнире АТР, который впервые пройдет в ноябре 2017 года.

По итогам прошедших 19 октября матчей на турнирах АТР-250 стало известно, что Хачанов не опустится ниже седьмого места в молодежной чемпионской гонке.

  • Ранее места на Next Gen ATP Finals забронировали Александр Зверев и Андрей Рублев.
  • Молодежный Итоговый турнир пройдет в Милане 7 – 11 ноября.
  • Семь участников определятся по итогам молодежной чемпионской гонки, восьмую путевку получит победитель итальянского турнира до 21 года.
  • На восьмой строчке гонки идет Даниил Медведев.

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