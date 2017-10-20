Новак Джокович: «Федерер и Надаль показали, что после неудачного сезона можно вернуться на вершину»

Новак Джокович назвал причины провального сезона-2017.

«Проблема с моей игрой кроется гораздо глубже обычной травмы, хотя повреждение локтя сыграло решающую роль. Я не мог тренироваться в полную силу, как мне бы хотелось.

Мне нужно было поработать над движением при подаче. Я не хотел делать перерыв, ошибочно полагая, что ситуация изменится в лучшую сторону, но все становилось только хуже.

Сейчас я ищу в качестве тренера бывшего игрока с достойной карьерой, который бы отдавал всего себя теннису и чьи ценности совпадали бы с моими.

Федерер и Надаль уникальны даже среди лучших теннисистов мира. Они оказали на меня сильнейшее влияние. Их пример подтверждает, что даже после неудачного сезона можно вернуться на вершину», - приводит слова Джоковича сербское издание «Вечерние новости».

Джокович взял только два титула в 2017 году и впервые за 6 лет не выиграл ни одного «Шлема».

В июле Новак объявил о досрочном окончании сезона.

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