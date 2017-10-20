Мария Шарапова завершила сезон. Ее игру смотреть интересно, но больно

Шарапова крестной феей прилетела в Москву и подарила организаторам забытое чувство счастья. Два часа, которые она провела на корте, стали самыми удачными для Кубка Кремля за последние 10 лет – «Олимпийский» заполнился, и на два сета мероприятие наконец напоминало теннисный бал. Сказка закончилась сразу после ухода Марии с корта, и за матчем Павлюченковой с Касаткиной следило больше пустых кресел, чем людей. Принцесса превратилась обратно в Золушку.

Феноменальная популярность Марии уже давно вышла за пределы тенниса и отделилась от игровых результатов. На ее матчи по всему миру еще лет 10 будут собираться стадионы, даже если это каждый раз будет вылет в первом круге от Рыбариковой. Особенность отчаянной индивидуальности спорта в том, что игра уступает личностям, и теннис останется одновременно заложником и бенефициаром популярности отдельных игроков. Так и с Шараповой: все матчи сезона с ее участием были аншлаговыми, но психологическая сторона ее камбэка заслоняла широкой спиной игровую.

Тысячи пристальных и бессердечных моноклей всматривались под козырек Марии, разглядывая испуг, волнение и раскаяние. Брошенные со всех сторон камни презрения Шарапова одним взглядом перетирала в песок, который незатейливым ветерком сдувало куда-то в сторону грунтового сезона. Большинство из уколов соперниц она гордо оставляла без внимания, а если и отвечала, то очень достойно, как в истории с Возняцки на US Open. Те, кто думал, что от всех язвительных твитов и пресс-конференций Маша сломается, явно не следили за началом ее карьеры, а потом пожалели 15 евро на автобиографию. Иначе бы поняли, что самое страшное для Шараповой – это как раз отсутствие внимания, а повышенный интерес делает ее только сильнее.

Талант Шараповой уникален: она умножает спортивную злость к соперницам на утроенную важность матча, а результат конвертирует в запредельную концентрацию. Сжатый кулак, взгляд глубоко в себя. Она отключает стадион, болельщиков, а зачастую и соперниц, оставаясь один на один с каждым мячом, который долетает до ее половины корта. Эмоции при этом остаются глубоко внутри. Кто хоть раз видел, как Шарапова ломает ракетку?

Те, кто ходил на матчи пятикратной обладательницы «ТБШ» за психологическим триллером, явно остались довольны. В этом году Маша не то что матчи, а отдельные геймы раскаляла до такой жары, хоть яичницу готовь. Финальные статистические титры почти всегда подчеркивали игровые проблемы, а точнее, несовместимость игровых убеждений с текущими кондициями. Максималистка подходила к каждому мячу, как к последнему, каждым взмахом ракетки выбивая из него всю дурь, что насадили соперницы. Смотреть на такой отчаянный подход очень тяжело для нервной системы – жестоко и часто сорванные удары Маша чередовала с редкими попаданиями под линию, пока соперницы просто наблюдали за игрой и меняли счет в свою сторону.

Например, Анастасия Севастова на US Open просто переходила из квадрата в квадрат и отбрасывала мячи справа и слева, ожидая ошибок. Невынужденных проигранных розыгрышей у Марии в тот вечер оказалось за полсотню. Обращаясь к примитивной теннисной математике, это же больше 12 геймов!

Атака всегда была единственной стратегией Шараповой. После возвращения Маша заиграла еще агрессивнее, внеся в личный стоп-лист сбивку темпа игры слайсами. На важные моменты в матче Шарапова реагировала усиленной второй на брейк-поинте или попыткой принять навылет на сетболе соперницы.

Фанатам теннисистки (а не личности) Шараповой на такую игру смотреть было особенно больно. Почти каждый матч, кроме победного китайского турнира, проходил на огромном надрыве, драма случалась там, где ее быть совсем не должно (например, в первом или втором гейме) – железная психика Маши все это выдерживала, а вот у фанатов сдавала. Приходилось на пару минут переключатся на соседний корт и расслаблять взгляд типичными для женского тенниса свечкообразным перекидываниями.

Объяснение машиным ошибкам оказалось простым – нехватка игрового тонуса и тренировок в высоком режиме, усталость от переездов с непривычки и травмы. Она сама назвала все причины, но вот менять тактику отказалась. На фоне таких обстоятельств 16-7 в сезоне с первым за два года личным титулом выглядят, конечно, сугубо положительными. Еще она поднялась до 57-й строчки в рейтинге. Наверное, и это можно было бы считать успехом, но в современном женском теннисе настолько все нелогично, что рейтинги определяет ситуацию не точнее, чем гидрометцентры предсказывают погоду. Например, проигравшая последние десять матчей Младенович недавно поднялась в гонке на 10-е место.

Шарапова показала, что никогда не отступит от теннисных убеждений. Главный вопрос: сможет ли она в следующем сезоне поднять уровень игры до такого, что позволит побеждать без оглядки на оборону. Сейчас Шарапова полетит в гости к одной из немногих теннисных подруг в Пуэрто-Рико, а уже вскоре начнет подготовку к новому сезону: уже в Австралии она может встретиться с Сереной, но для этого должна сойтись пара созвездий.

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