Ник Кирьос досрочно завершил сезон

Кирьос сделал заявление по поводу травмы в твиттере.

«К сожалению, из-за рецидива травмы бедра, которую я изначально получил в Куинсе, я завершаю сезон, чтобы быть уверенным, что смогу восстановиться и наилучшим образом подготовиться к австралийскому лету.

Я провел много игр после восстановления от травмы бедра в Вашингтоне и, если я не хочу, чтобы эта травма переросла в операцию, то мне нужно прислушаться к моему телу и моей команде.

Этот год прошел не так удачно, как мне хотелось бы, особенно на турнирах «Большого шлема», хотя в некоторых областях был позитив. Я сделаю все возможное, чтобы в 2018 году выступать лучше, и хочу поблагодарить вас за поддержку. Спасибо, увидимся в 2018-м», – написал Кирьос.

Последний раз Кирьос выходил на корт 10 октября, когда досрочно завершил матч с американцем Стивом Джонсоном на «Мастерсе» в Шанхае.

Кирьос занимает 20-е место в рейтинге АТР.

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