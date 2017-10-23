Дамир Джумхур поднялся на 7 позиций в рейтинге АТР благодаря победе в Кубке Кремля

22 октября Дамир Джумхур победил литовца Ричардаса Беранкиса в финале Кубка Кремля. В новой версии рейтинга босниец вышел на 31-е место.

Рейтинг ATP, версия от 23 октября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10,465 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8,505,

3 (3). Энди Маррей (Великобритания) – 5,290,

4 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 4,505,

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4,400,

6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 3,935,

7 (7). Новак Джокович (Сербия) – 3,765,

8 (8). Григор Димитров (Болгария) – 3,650,

9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3,450,

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2,840…

31 (38). Дамир Джумхур (Босния) – 1411…

35 (35). Андрей Рублев (Россия) – 1,286…

37 (36). Александр Долгополов (Украина) – 1231…

42 (41). Карен Хачанов (Россия) – 1,110…

67 (67). Даниил Медведев (Россия) – 772…

73 (73). Евгений Донской (Россия) – 695…

82 (86). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 639…

97 (95). Андрей Кузнецов (Россия) – 546…

98 (102). Сергей Стаховский (Украина) – 544.

У женщин проигравшая десять матчей подряд Кристина Младенович впервые в карьере вошла в Топ-10. Светлана Кузнецова опустилась на 11-е место.

Рейтинг WTA, версия от 23 октября:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 5675 очков,

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5635,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5105,

4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5000,

5 (5). Винус Уильямс (США) – 4642,

6 (6). Каролин Возняцки (Дания) – 4640,

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) – 4510,

8 (9). Каролин Гарсия (Франция) – 3795,

9 (10). Джоанна Конта (Великобритания) – 3610,

10 (13). Кристина Младенович (Франция) – 2856

11 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 2856,

18 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2425…

17 (20). Елена Веснина (Россия) – 2195…

24 (28). Дарья Касаткина (Россия) – 1950…

33 (33). Екатерина Макарова (Россия) – 1580…

43 (50). Леся Цуренко (Украина) – 1200…

53 (53). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1085…

54 (67). Наталья Вихлянцева (Россия) – 1070…

60 (57). Мария Шарапова (Россия) – 1006…

66 (63). Зарина Дияс (Казахстан) – 937…

73 (74). Екатерина Александрова (Россия) – 830…

77 (76). Арина Соболенко (Белоруссия) – 792…

84 (86). Евгения Родина (Россия) – 752…

86 (83). Катерина Козлова (Украина) – 748…

87 (100). Александра Саснович (Белоруссия) – 735.

93 (92). Катерина Бондаренко (Украина) – 703…

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