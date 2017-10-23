Андрей Рублев номинирован на приз АТР «Прогресс года»

В 2017 году 35-я ракетка мира выиграл первый титул ATP в карьере – в июле в Умаге. На US Open 20-летний теннисист дошел до 1/4 финала, уступив в нем первой ракетке мира и будущему победителю турнира Рафаэлю Надалю.

Вместе с Рублевым на награду претендуют испанец Пабло Каррено, канадец Денис Шаповалов и представитель Германии Александр Зверев.

Трофей «Возвращение года» оспорят Кевин Андерсон (ЮАР), Роджер Федерер (Швейцария), Филип Крайинович (Сербия), Надаль, Седрик-Марсель Штебе (Германия) и Янко Типсаревич (Сербия).

«Награду имени Стефана Эдберга», вручаемую игроку, который в течение года демонстрировал высший уровень профессионализма, сражался с соперниками в духе справедливости и способствовал развитию тенниса за пределами корта, могут получить Марин Чилич (Хорватия), Хуан Мартин дель Потро (Аргентина), Федерер или Надаль.

Победители будут объявлены перед Итоговым турниром ATP, который пройдет в Лондоне 12-19 ноября.

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