Шарапова и Пюиг помогли пострадавшим от ураганов Ирма и Мария в Пуэрто-Рико
Теннисистки спешат на помощь.
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова и олимпийская чемпионка Рио-2016 Моника Пюиг оказали гуманитарную помощь пострадавшим от ураганов жителям Пуэрто-Рико.
«Тысячи предметов снабжения были переданы в Лойсе. 1250 кухонных плит, 3000 пропановых баллонов, 1000 солнечных ламп», – написала Мария в твиттере.
Вдобавок теннисистки передали медицинское оборудование детской больнице Святого Георгия. С помощью организованного Пюиг сбора пожертвований было накоплено больше 140 тысяч долларов.
- Ранее Шарапова обязалась до конца года отдавать все доходы от продаж в интернете конфет Sugarpova в фонд помощи Пуэрто-Рико.
- В 2016 году Мария и Моника провели выставочный матч в Сан-Хуане.
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