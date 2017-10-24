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Шарапова и Пюиг помогли пострадавшим от ураганов Ирма и Мария в Пуэрто-Рико

Шарапова и Пюиг помогли пострадавшим от ураганов Ирма и Мария в Пуэрто-Рико
Eurosport

1 час назад

Теннисистки спешат на помощь.

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова и олимпийская чемпионка Рио-2016 Моника Пюиг оказали гуманитарную помощь пострадавшим от ураганов жителям Пуэрто-Рико.

«Тысячи предметов снабжения были переданы в Лойсе. 1250 кухонных плит, 3000 пропановых баллонов, 1000 солнечных ламп», – написала Мария в твиттере.

Вдобавок теннисистки передали медицинское оборудование детской больнице Святого Георгия. С помощью организованного Пюиг сбора пожертвований было накоплено больше 140 тысяч долларов.

  • Ранее Шарапова обязалась до конца года отдавать все доходы от продаж в интернете конфет Sugarpova в фонд помощи Пуэрто-Рико.
  • В 2016 году Мария и Моника провели выставочный матч в Сан-Хуане.

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