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Новак Джокович и Стэн Вавринка вернутся на корт на выставочном турнире в Абу-Даби

Джокович и Вавринка вернутся на корт на выставочном турнире в Абу-Даби
Eurosport

52 мин. назад

Новогодний подарок в виде двойного камбэка.

Организаторы выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship назвали двух участников соревнований.

В Абу-Даби выступят Новак Джокович и Стэн Вавринка, для которых это будет первый выход на корт с Уимблдона-2017.

Стэн и Новак составят компанию первой ракетке мира Рафаэлю Надалю, Милошу Раоничу, Пабло Каррено и Доминику Тиму.

  • Джокович объявил о досрочном завершении сезона из-за проблем с плечом 26 июля.
  • Спустя 9 дней аналогичное решение принял Вавринка, который следом перенес операцию на колене.
  • Турнир в Абу-Даби пройдет 28-30 декабря.

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