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Итальянский теннисист Маттео Берреттини запульнул мяч в стратосферу и сломал крышу

Итальянский теннисист запульнул мяч в стратосферу и сломал крышу
Eurosport

23 мин. назад

Французские стадионы такие хлипкие.

Маттео Берреттини нанес небольшой ущерб арене, на которой проводил матч первого круга Челленджера в Бресте против российского теннисиста Константина Кравчука.

В середине первого сета итальянец сорвал удар от задней линии и запустил мяч под потолок, с которого через несколько мгновений упал обломок. Обошлось без жертв.

  • Берреттини обыграл Кравчука в трех сетах – 6:4, 4:6, 7:6(3).
  • Во втором круге Маттео сыграет с хозяином кортов Уго Умбером.

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