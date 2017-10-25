Итальянский теннисист Маттео Берреттини запульнул мяч в стратосферу и сломал крышу

Маттео Берреттини нанес небольшой ущерб арене, на которой проводил матч первого круга Челленджера в Бресте против российского теннисиста Константина Кравчука.

В середине первого сета итальянец сорвал удар от задней линии и запустил мяч под потолок, с которого через несколько мгновений упал обломок. Обошлось без жертв.

Берреттини обыграл Кравчука в трех сетах – 6:4, 4:6, 7:6(3).

Во втором круге Маттео сыграет с хозяином кортов Уго Умбером.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме