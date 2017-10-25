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Даниил Медведев попал на молодежный Итоговый турнир после отказа Александра Зверева
Россию в Милане представят три теннисиста.
Александр Зверев отказался от участия на молодежным Итоговым турнире с целью лучше подготовиться к взрослому финалу сезона.
Благодаря такому решению немца седьмую путевку в Милан получил Даниил Медведев.
Next Gen ATP Finals впервые в истории пройдет в Милане 7-11 ноября. Уже 12 ноября в Лондоне начнется взрослый ATP World Tour Finals.
- Помимо Медведева на иннаугурационном турнире выступят Андрей Рублев, Карен Хачанов (оба – Россия), Денис Шаповалов (Канада), Джаред Дональдсон (США), Борна Чорич (Хорватия) и Чон Хён (Южная Корея).
- Восьмую путевку получит победитель итальянских молодежных соревнований.
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