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Даниил Медведев попал на молодежный Итоговый турнир после отказа Александра Зверева

Медведев попал на молодежный Итоговый турнир после отказа Зверева
Eurosport

37 мин. назад

Россию в Милане представят три теннисиста.

Александр Зверев отказался от участия на молодежным Итоговым турнире с целью лучше подготовиться к взрослому финалу сезона.

Благодаря такому решению немца седьмую путевку в Милан получил Даниил Медведев.

Next Gen ATP Finals впервые в истории пройдет в Милане 7-11 ноября. Уже 12 ноября в Лондоне начнется взрослый ATP World Tour Finals.

  • Помимо Медведева на иннаугурационном турнире выступят Андрей Рублев, Карен Хачанов (оба – Россия), Денис Шаповалов (Канада), Джаред Дональдсон (США), Борна Чорич (Хорватия) и Чон Хён (Южная Корея).
  • Восьмую путевку получит победитель итальянских молодежных соревнований.

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