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В Москве пройдет новый турнир WTA
Соревнования войдут в календарь следующего года.
В следующем году в Москве состоится женский международный турнир WTA International Moscow Open с призовым фондом в 750 тысяч долларов.
«Как президент Федерации хочу сказать, что это здорово, что в стране создается система соревнований. Проведение нового женского турнира в Москве – несомненно шаг вперед для всех нас. Это хорошо, что есть люди, заинтересованные в развитии тенниса», – сказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, которого цитирует официальный сайт академии Александра Островского.
- Новый турнир станет третьим в календаре WTA, проводящимся в России после февральского St. Petersburg Ladies Trophy и закрывающего сезон «Кубка Кремля».
- Турнир планируется провести как в одиночном, так и в парном разряде, с 23 по 29 июля на открытых грунтовых кортах теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча.
- Размер сеток традиционно составит 32 и 16 участников соответственно. Размер квалификационной сетки – 32 игрока.
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