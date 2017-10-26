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В Москве пройдет новый турнир WTA

В Москве пройдет новый турнир WTA
Eurosport

40 мин. назад

Соревнования войдут в календарь следующего года.

В следующем году в Москве состоится женский международный турнир WTA International Moscow Open с призовым фондом в 750 тысяч долларов.

«Как президент Федерации хочу сказать, что это здорово, что в стране создается система соревнований. Проведение нового женского турнира в Москве – несомненно шаг вперед для всех нас. Это хорошо, что есть люди, заинтересованные в развитии тенниса», – сказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, которого цитирует официальный сайт академии Александра Островского.

  • Новый турнир станет третьим в календаре WTA, проводящимся в России после февральского St. Petersburg Ladies Trophy и закрывающего сезон «Кубка Кремля».
  • Турнир планируется провести как в одиночном, так и в парном разряде, с 23 по 29 июля на открытых грунтовых кортах теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча.
  • Размер сеток традиционно составит 32 и 16 участников соответственно. Размер квалификационной сетки – 32 игрока.

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