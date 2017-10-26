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Марат Сафин: «Я потерял интерес к теннису, сейчас все играют одинаково»

Сафин: «Я потерял интерес к теннису, сейчас все играют одинаково»
Eurosport

1 час назад

Экс-первая ракетка мира даже не смотрит игру по телевизору.

Сафин заявил, что не хочет связывать свою жизнь с теннисом.

«Я не хочу тренировать, не хочу комментировать и вообще как-то связываться с теннисом. Мне нравится иногда поиграть, чтобы оставаться в форме, но официальные должности меня не интересуют.

На самом деле, я даже особо не слежу за теннисом и не смотрю матчи по телевизору. Я потерял к нему интерес. Они все играют одинаково. Туру не хватает таких личностей, как Федерер и Надаль. Я не скучаю по теннису.

Да, я горд своими достижениями. Ну и что? Что дальше? Ничего. Изменило ли это что-то в моей жизни? Нет», – цитирует Сафина «Спорт-Экспресс».

  • Сафин побеждал на US Open-2000 и Australian Open-2005.
  • Теннисист завершил карьеру игрока в 2009 году.

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