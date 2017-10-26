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11 фоток хрупкой австралийки, которой давно пора зажечь на крутом турнире
Присцилла Хон точно всем понравится.
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- Хон родилась в Австралии примерно 19 лет назад.
- Максимальный результат Присциллы – 223 место в рейтинге WTA.
- В 2014-м Хон дошла до полуфинала юниорского Уимблдона в парах.
- В 16 лет Присцилла дебютировала на ТБШ.
- В одиночном разряде австралийка выиграла 3 титула ITF.
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