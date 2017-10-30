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Фото Эжени Бушар в костюме спасательницы Малибу, после которого ты затопишь слюной соседей

Фото Бушар в костюме спасательницы Малибу, после которого ты затопишь слюной соседей
Eurosport

56 мин. назадИзменено 53 мин. назад

Канадская теннисистка взрывает невероятно сексуальными образами.

Эжени Бушар выложила в инстаграме две фотографии и видео, на которых она с друзьями косплеит легендарных спасателей Малибу.

После увиденного вы пожалеете, что канадка не играет в этом фильме.

  • Бушар завершила сезон на 81-м месте в рейтинге WTA.
  • За 2017 год канадка не выиграла ни одного турнира.

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