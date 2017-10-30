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Фото Эжени Бушар в костюме спасательницы Малибу, после которого ты затопишь слюной соседей
Канадская теннисистка взрывает невероятно сексуальными образами.
Эжени Бушар выложила в инстаграме две фотографии и видео, на которых она с друзьями косплеит легендарных спасателей Малибу.
После увиденного вы пожалеете, что канадка не играет в этом фильме.
- Бушар завершила сезон на 81-м месте в рейтинге WTA.
- За 2017 год канадка не выиграла ни одного турнира.
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