Симона Халеп сохранила первую строчку рейтинга WTA, Каролин Возняцки – третья

Представительница Дании Каролин Возняцки после победы на Итоговом турнире поднялась с шестого на третье место в рейтинге WTA. В результате подъема датской теннисистки в рейтинге чешка Каролина Плишкова потеряла одну позицию, опустившись на четвертое место, а украинка Элина Свитолина – две, став шестой. Винус Уильямс сохранила пятую строчку. Других изменений в первой десятке не произошло.

Лидером рейтинга до конца 2017 года останется румынка Симона Халеп.

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6175 очков,

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6135,

3 (6). Каролин Возняцки (Дания) – 6015,

4 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5730,

5 (5). Винус Уильямс (США) – 5597,

6 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5500,

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) – 5010,

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) – 4420,

9 (9). Джоанна Конта (Великобритания) – 3610,

10 (10). Кристина Младенович (Франция) – 2885,

11 (11). Светлана Кузнецова (Россия) – 2856…

14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2425…

17 (17). Елена Веснина (Россия) – 2195…

24 (24). Дарья Касаткина (Россия) – 1950…

33 (33). Екатерина Макарова (Россия) – 1580…

54 (54). Наталья Вихлянцева (Россия) – 1070…

60 (60). Мария Шарапова (Россия) – 1006…

73 (73). Екатерина Александрова (Россия) – 830…

83 (84). Евгения Родина (Россия) – 752.

На будущей неделе состоится малый Итоговый турнир WTA.

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