Роджер Федерер сократил отставание от Рафаэля Надаля в рейтинге ATP, Александр Зверев стал четвертым

Александр Зверев, дошедший до четвертьфинала турнира в Вене, поднялся на четвертое место в рейтинге ATP, потеснив на пятую строчку хорвата Марина Чилича.

Лидерство в рейтинге сохранил Рафаэль Надаль. Француз Люка Пуй после победы на турнире в Вене поднялся на семь строчек, переместившись на 18-е место. Михаил Южный вернулся в топ-100.

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10465 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9005,

3 (3). Энди Маррей (Великобритания) – 4790,

4 (5). Александр Зверев (Германия) – 4400,

5 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 4185,

6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 3935,

7 (7). Новак Джокович (Сербия) – 3765,

8 (8). Григор Димитров (Болгария) – 3650,

9 (9). Станислас Вавринка (Швейцария) – 3360,

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2975…

35 (35). Андрей Рублев (Россия) – 1284…

44 (42). Карен Хачанов (Россия) – 1045…

63 (67). Даниил Медведев (Россия) – 772…

76 (73). Евгений Донской (Россия) – 686…

87. (101). Михаил Южный (Россия) – 616…

100 (97). Андрей Кузнецов (Россия) – 546.

На будущей неделе теннисисты определят сильнейшего на «Мастерсе» в Париже.

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