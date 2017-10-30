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Андрей Рублев и Карен Хачанов внезапно встретили Жерара Пике в Париже и сделали совместное фото

Рублев и Хачанов внезапно встретили Пике в Париже и сделали совместное фото
Eurosport

1 час назад

Восходящие звезды тенниса и муж Шакиры.

Защитник «Барселоны» Жерар Пике что-то забыл на «Мастерсе» в Париже, где попался Андрею Рублеву и Карену Хачанову. Результатом встречи стало совместное фото.

Встреча оказалась проклятой: спустя несколько часов Карен и Андрей проиграли в первом круге парных соревнований соотечественникам Пике Фелисиано и Марко Лопесам.

  • Похожее фото есть у Дарьи Касаткиной.
  • В ноябре Хачанов и Рублев вместе с Даниилом Медведевым выступят на первом в истории молодежном Итоговом турнире в Милане.

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