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Александр Бублик дважды чудом увернулся от мяча и выиграл розыгрыш в полуприседе

Бублик дважды чудом увернулся от мяча и выиграл розыгрыш в полуприседе
Eurosport

1 час назад

У парня все очень круто с координацией.

Александр Бублик уверенно пробился во второй круг Челленджера в немецком Эккентале, одолев хозяина корта Яна Джереми – 6:4, 6:4.

Во втором сете при счете 4:2 теннисисту из Казахстана удались рейд к сетке и необычное завершение: для начала Бублик изловчился и отыграл летевший в него мяч, а после, падая на корт, выиграл очко.

  • Во втором круге соперником Александра Бублика станет босниец Мирза Башич.
  • Бублик занимает 112-е место в рейтинге ATP.

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