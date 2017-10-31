Александр Бублик дважды чудом увернулся от мяча и выиграл розыгрыш в полуприседе

Александр Бублик уверенно пробился во второй круг Челленджера в немецком Эккентале, одолев хозяина корта Яна Джереми – 6:4, 6:4.

Во втором сете при счете 4:2 теннисисту из Казахстана удались рейд к сетке и необычное завершение: для начала Бублик изловчился и отыграл летевший в него мяч, а после, падая на корт, выиграл очко.

Во втором круге соперником Александра Бублика станет босниец Мирза Башич.

Бублик занимает 112-е место в рейтинге ATP.

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