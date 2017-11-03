Жительница Индии обвинила Марию Шарапову в мошенничестве

Агарвал обратилась в суд с жалобой на застройщиков Homestead, которые не выполнили обязательства перед инвесторами. В 2013 году Агарвал вложила деньги в проект, и компания обещала завершить его в течение трех лет, но строительство так и не началось. Позже Агарвал узнала, что у продавцов недвижимости даже не было необходимых разрешений, сообщает India Times.

Шарапова привлечена к делу, поскольку ее имя использовалось в названии и рекламе проекта Ballet by Sharapova («Балет Шараповой»).

Агарвал утверждает, что Шарапова агрессивно рекламировала мошенническую деятельность и поддерживала проект. По мнению Агарвал, деятельность Шараповой делает ее частью преступного сговора.

Шарапова начала сотрудничать с Homestead в 2012 году.

По контракту с компанией она получила несколько миллионов долларов.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме