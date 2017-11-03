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Каролин Возняцки объявила о помолвке с форвардом «Сан-Антонио» Дэвидом Ли
Баскетболист сделал датской теннисистке предложение.
Возняцки опубликовала в инстаграме фото с кольцом на безымянном пальце.
«Самый счастливый день в моей жизни. Вчера я сказала «да» своей второй половине Дэвиду Ли», – написала Возняцки.
- Ранее Возняцки встречалась с гольфистом Рори Макилроем.
- В январе 2014 года пара объявила о помолвке, а свадьба планировалась на ноябрь, но в мае Макилрой заявил, что не готов к браку и порвал с теннисисткой.
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