Каролин Возняцки объявила о помолвке с форвардом «Сан-Антонио» Дэвидом Ли

Возняцки опубликовала в инстаграме фото с кольцом на безымянном пальце.

«Самый счастливый день в моей жизни. Вчера я сказала «да» своей второй половине Дэвиду Ли», – написала Возняцки.

Ранее Возняцки встречалась с гольфистом Рори Макилроем.

В январе 2014 года пара объявила о помолвке, а свадьба планировалась на ноябрь, но в мае Макилрой заявил, что не готов к браку и порвал с теннисисткой.

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