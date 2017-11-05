17-летняя теннисистка из Австралии: «Как только заработаю достаточно денег – перестану играть»

152-я ракетка мира из Австралии Дестан Айява призналась, что деньги – ее главная мотивация в профессиональной карьере.

«Я из тех детей, которые жили в крошечном доме, привыкли к бедной жизни, хотя мне хочется жить богато. Деньги меня мотивируют. Очевидно, что все хотят жить лучше, и деньги безусловно в этом помогут. Я больше не могу врать, мне надоело, лучше говорить честно. Для меня это свет в конце тоннеля, и как только я заработаю достаточно денег, я брошу играть.

В следующем году мне исполнится 18, и я хочу свою квартиру, хочу жить самостоятельно. Мои родители разошлись, так что я и им хочу купить дом. Они мне очень помогали, и без них я бы ничего не добилась. Я хочу им отплатить. Я мотивирована на то, чтобы содержать семью, потому что сейчас только у меня есть какой-то доход. От меня многого ждут, и поэтому я до сих пор играю», – рассказала Айява The Age.

Айява – первая теннисистка после 2000 года рождения, сыгравшая на турнире «Большого шлема».

Австралийка не выиграла ни одного турнира в карьере.

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