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Анастасия Павлюченкова и Штеффи Граф зарубились в теннис на крыше 330-метрового небоскреба

Павлюченкова и Граф зарубились в теннис на крыше 330-метрового небоскреба
Eurosport

16 мин. назад

Звезды должны быть ближе к небу.

Анастасия Павлюченкова сошлась с легендарной теннисисткой Штеффи Граф в выставочной игре. Матч прошел в крайне необычном месте: на крыше небоскреба в Чжухае высотой в 330 метров.

«Оттянулась в матче с легендой на вершине Zhuhai Tower этим днем», – написала Анастасия в инстаграме.

  • Графф – 22-кратная победительница турниров «Большого шлема», единственная в истории обладательница календарного «Золотого шлема»: в 1988 году Штеффи выиграла все четыре мэйджора и Олимпиаду.
  • Павлюченкова выступила на проходившем в Чжухае малом Итоговом турнире и не вышла из группы.

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