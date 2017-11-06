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Самая сексуальная теннисная жеребьевка, на которой не гоняли шары, а выбирали красоток

Самая сексуальная теннисная жеребьевка, на которой не гоняли шары, а выбирали красоток
Eurosport

18 мин. назад

Юных звезд Итогового турнира развлекали, как могли.

Организаторы молодежного Итогового турнира испробовали на участниках специфический вариант жребия: теннисисты по очереди выбирали девушек, каждая из которых представляла группу А или B.

После выбора игрока девушка в личной манере объявляла ему ту группу, в которой он выступит на турнире. По итогам необычного жребия в группу A отправились Андрей Рублев, Денис Шаповалов, Чон Хён и Джанлуиджи Куинци. В группе B сыграют Карен Хачанов, Даниил Медведев, Борна Чорич и Джаред Дональдсон.

  • Молодежный Итоговый турнир пройдет с 7 по 11 ноября в Милане.
  • Под первым номер в соревнованиях значился Александр Зверев, но он отказался от участия из-за выступления во взрослом турнире.

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