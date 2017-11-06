Новак Джокович впервые с 2007 года вылетел из топ-10 рейтинга ATP

Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович впервые с марта 2007 года вылетел из первой десятки рейтинга АТР. ДЖок, опустившийся с седьмого на 12-е место, не выступал на турнирах АТР после проходившего в июле Уимблдона, где он снялся с четвертьфинального матча с чехом Томашем Бердыхом из-за травмы.

Маррей, упавший с третьего на 16-е место, также не играет с Уимблдона из-за повреждения.

Представитель Германии Александр Зверев вошел в топ-3 рейтинга после того, как дошел до четвертьфинала на турнире в Вене. Австриец Доминик Тим, уступивший в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Париже, поднялся на четвертую строчку.

Победитель парижского «Мастерса» американец Джек Сок ворвался в топ-10, заняв девятое место, финалист турнира серб Филип Крайинович взлетел на 44 строчки и стал 33-м.

Рейтинг ATP, версия от 6 ноября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10645 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9005,

3 (4). Александр Зверев (Германия) – 4410,

4 (6). Доминик Тим (Австрия) – 3815,

5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 3805,

6 (8). Григор Димитров (Болгария) – 3650,

7 (9). Станислас Вавринка (Швейцария) – 3150,

8 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2975…

9 (22). Джек Сок (США) – 2765...

10 (11). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2615...

12 (7). Новак Джокович (Сербия) – 2585...

16 (3). Энди Маррей (Великобритания) – 2290...

33 (77). Филип Крайинович (Сербия) – 1298...

37 (35). Андрей Рублев (Россия) – 1288…

45 (44). Карен Хачанов (Россия) – 1030...

65 (63). Даниил Медведев (Россия) – 772…

71 (76). Евгений Донской (Россия) – 706…

83. (87). Михаил Южный (Россия) – 633.

Лучший из россиян Андрей Рублев потерял два места и стал 37-м.

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