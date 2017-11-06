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Новак Джокович впервые с 2007 года вылетел из топ-10 рейтинга ATP
Энди Маррей поддержал серба.
Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович впервые с марта 2007 года вылетел из первой десятки рейтинга АТР. ДЖок, опустившийся с седьмого на 12-е место, не выступал на турнирах АТР после проходившего в июле Уимблдона, где он снялся с четвертьфинального матча с чехом Томашем Бердыхом из-за травмы.
Маррей, упавший с третьего на 16-е место, также не играет с Уимблдона из-за повреждения.
Представитель Германии Александр Зверев вошел в топ-3 рейтинга после того, как дошел до четвертьфинала на турнире в Вене. Австриец Доминик Тим, уступивший в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Париже, поднялся на четвертую строчку.
Победитель парижского «Мастерса» американец Джек Сок ворвался в топ-10, заняв девятое место, финалист турнира серб Филип Крайинович взлетел на 44 строчки и стал 33-м.
Рейтинг ATP, версия от 6 ноября:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10645 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9005,
3 (4). Александр Зверев (Германия) – 4410,
4 (6). Доминик Тим (Австрия) – 3815,
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 3805,
6 (8). Григор Димитров (Болгария) – 3650,
7 (9). Станислас Вавринка (Швейцария) – 3150,
8 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2975…
9 (22). Джек Сок (США) – 2765...
10 (11). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2615...
12 (7). Новак Джокович (Сербия) – 2585...
16 (3). Энди Маррей (Великобритания) – 2290...
33 (77). Филип Крайинович (Сербия) – 1298...
37 (35). Андрей Рублев (Россия) – 1288…
45 (44). Карен Хачанов (Россия) – 1030...
65 (63). Даниил Медведев (Россия) – 772…
71 (76). Евгений Донской (Россия) – 706…
83. (87). Михаил Южный (Россия) – 633.
- Лучший из россиян Андрей Рублев потерял два места и стал 37-м.