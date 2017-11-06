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Eurosport 1 покажет благотворительный матч Энди Маррея с Роджером Федерером 7 ноября

Eurosport 1 покажет благотворительный матч Маррея с Федерером 7 ноября
Eurosport

3 ч. назадИзменено 43 мин. назад

Звезды тенниса собирают деньги на добрые дела.

7 ноября в Глазго в рамках благотворительного вечера тенниса Andy Murray Live состоится матч между шотландцем и Роджером Федерером. Телеканал Eurosport 1 и онлайн-сервис Eurosport Player покажут его в прямом эфире в 22:30 (мск). Прокомментируют встречу Анна Чакветадзе и Владас Ташев.

В 2016-м благотворительный матч между Марреем и Григором Димитровым собрал 305 тысяч фунтов стерлингов, в этом году вырученные средства пойдут в фонды UNICEF и Sunny-sid3up.

  • В вечере тенниса в Глазго также поучаствуют Джейми Маррей, Тим Хенмен и Мансур Бахрами.
  • 10 апреля Федерер и Мареей уже встречались в благотворительном Матче для Африки – тогда победил швейцарец 6:3, 7:6.

Смотрите этот матч в интернете с помощью онлайн-сервиса Eurosport Player

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