Eurosport 1 покажет благотворительный матч Энди Маррея с Роджером Федерером 7 ноября

7 ноября в Глазго в рамках благотворительного вечера тенниса Andy Murray Live состоится матч между шотландцем и Роджером Федерером. Телеканал Eurosport 1 и онлайн-сервис Eurosport Player покажут его в прямом эфире в 22:30 (мск). Прокомментируют встречу Анна Чакветадзе и Владас Ташев.

В 2016-м благотворительный матч между Марреем и Григором Димитровым собрал 305 тысяч фунтов стерлингов, в этом году вырученные средства пойдут в фонды UNICEF и Sunny-sid3up.

В вечере тенниса в Глазго также поучаствуют Джейми Маррей, Тим Хенмен и Мансур Бахрами.

10 апреля Федерер и Мареей уже встречались в благотворительном Матче для Африки – тогда победил швейцарец 6:3, 7:6.

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