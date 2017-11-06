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«Безвкусно и неприемлемо». АТР, Моресмо и мама Маррея обругали жеребьевку ATP NextGen Finals

«Безвкусно и неприемлемо». АТР, Моресмо и мама Маррея обругали жеребьевку ATP NextGen Finals
Eurosport

1 час назад

Церемония в Милане возбудила далеко не всех.

Организаторы жеребьевки молодежного Итогового турнира в Милане с участием моделей навлекли на себя гнев АТР и спонсора Red Bull, которые выпустили совместное заявление.

«Проведение жеребьевки было безвкусным и неприемлемым», – цитирует его ВВС.

Известный журналист Бен Ротенберг высказался в схожем ключе:

«На жеребьевке ATP NextGen Finals игроков заставили выбирать моделей, чтобы определить свою группу. Крайне неловко, стыдно и мерзко».

Двукратная чемпионка «Шлемов» Амели Моресмо и экс-тренер сборной Великобритании, мать Энди Маррея Джуди ретвитнули запись Ротенберга, сопроводив ее емкими комментариями:

«Позор».

«Ужасно».

Среди болельщиков чаще всего встречались жалобы на трэш и сексизм.

  • Волею моделей Андрей Рублев сыграет в группе А с Денисом Шаповаловым, Чон Хёном и Джанлуиджи Куинци.
  • Карена Хачанова и Даниила Медведева девушки отрядили в группу В к Борне Чоричу и Джареду Дональдсону.

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