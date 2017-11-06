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Виктория Азаренко: «Я вернусь сильнее, чем когда-либо прежде»

Азаренко: «Я вернусь сильнее, чем когда-либо прежде»
Eurosport

5 мин. назадИзменено 4 мин. назад

Трепещите, смертные.

Экс-первая мира Виктория Азаренко выложила в инстаграме видео тренировки с сыном на руках и оставила послание всему миру:

«Когда время настанет, мы будем готовы. И мы вернемся сильнее, чем когда-либо прежде», – пообещала Виктория.

Азаренко родила сына Лео в декабре 2016 года. В июне белоруска вернулась на корт, но после Уимблдона прекратила выступления из-за судебного процесса по поводу опеки над ребенком. Из-за тяжб Виктория пропустит финал Кубка Федерации.

  • Азаренко – двукратная чемпионка Australian Open, обладательница золота (микст) и бронзы (одиночный разряд) Олимпийских игр-2012.

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