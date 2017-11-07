Даниил Медведев обыграл Карена Хачанова на старте молодежного Итогового турнира

Матч продолжался 1 час 49 минут и был проведен по новому формату: матч длился до трех выигранных партий, которые продолжались до четырех взятых одним из теннисистов геймов. В случае ничьей соперники играли тай-брейк.

Хачанов и Медведев встретились впервые.

Медведев вышел в лидеры группы B.

Хачанов потерпел девятое поражение в 11 последних матчах.

Во втором матче Даниил сыграет с Борной Чоричем, Карен Хачанов – с Джаредом Дональдсоном.

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