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Даниил Медведев обыграл Карена Хачанова на старте молодежного Итогового турнира
Встреча завершилась в четырех сетах – 2:4, 4:3(8), 4:3(3), 4:2.
Матч продолжался 1 час 49 минут и был проведен по новому формату: матч длился до трех выигранных партий, которые продолжались до четырех взятых одним из теннисистов геймов. В случае ничьей соперники играли тай-брейк.
Хачанов и Медведев встретились впервые.
- Медведев вышел в лидеры группы B.
- Хачанов потерпел девятое поражение в 11 последних матчах.
- Во втором матче Даниил сыграет с Борной Чоричем, Карен Хачанов – с Джаредом Дональдсоном.
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