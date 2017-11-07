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В Латвии выпустили марки c изображением Елены Остапенко на «Ролан Гаррос»

В Латвии выпустили марки c изображением Остапенко на «Ролан Гаррос»
Eurosport

41 мин. назад

Французский триум теннисистки – одна из главных побед страны в 2017 году.

Елена Остапенко стала лицом новой почтовой марки, выпущенной в Латвии. Теннисистка изображена с Кубком победительницы «Ролан Гаррос». Тираж марки составит 50 тысяч экземпляров, а ее стоимость равна 1,42 евро.

«Я осознаю, что собственная марка – нечто прекрасное и уникальное», – заявила Остапенко.

  • В 2017 году Остапенко завоевала 2 первых титула уровня WTA: Елена выиграла «Ролан Гаррос» и турнир в Сеуле.
  • Латвийка была признана WTA самой прогрессирующей теннисисткой 2017 года.
  • Сезон Елена завершила на высочайшей для себя седьмой строчке рейтинга.

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