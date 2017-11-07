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Роджер Федерер отыграл гейм в килте в выставочном матче против Энди Маррея
Швейцарец пребывал в отличном настроении.
Роджер Федерер примерил килт по ходу выставочного матча против Энди Маррея. Швейцарец надел наряд во второй партии под овации фанатов и провел в нем гейм на подаче, который с легкостью оставил за собой.
После Роджер и Энди подписали юбку и отдали ее на благотворительность.
- Федерер и Маррей проводят благотворительный матч в Шотландии.
- Швейцарец готовится к Итоговому турниру, а Маррей провел первую игру после повреждения.
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