Getty Images

Роджер Федерер отыграл гейм в килте в выставочном матче против Энди Маррея

Федерер отыграл гейм в килте в выставочном матче против Маррея
Eurosport

43 мин. назад

Швейцарец пребывал в отличном настроении.

Роджер Федерер примерил килт по ходу выставочного матча против Энди Маррея. Швейцарец надел наряд во второй партии под овации фанатов и провел в нем гейм на подаче, который с легкостью оставил за собой.

После Роджер и Энди подписали юбку и отдали ее на благотворительность.

  • Федерер и Маррей проводят благотворительный матч в Шотландии.
  • Швейцарец готовится к Итоговому турниру, а Маррей провел первую игру после повреждения.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Вегас» и «Торонто» сначала подрались, а потом все решили в буллитах

03:16
Популярные видео
«Бостон» и «Миннесота» закрутили порядочную интригу и накидали 8 шайб
 322 просмотров10 ч
«Портленд» и «Хьюстон» забили 3 мяча – все очень порядочные
2 339 просмотровВчера в 16:49
А еще вам может понравиться