Роджер Федерер отыграл гейм в килте в выставочном матче против Энди Маррея

Роджер Федерер примерил килт по ходу выставочного матча против Энди Маррея. Швейцарец надел наряд во второй партии под овации фанатов и провел в нем гейм на подаче, который с легкостью оставил за собой.

После Роджер и Энди подписали юбку и отдали ее на благотворительность.

Федерер и Маррей проводят благотворительный матч в Шотландии.

Швейцарец готовится к Итоговому турниру, а Маррей провел первую игру после повреждения.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме